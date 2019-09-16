Son Dakika Haberleri: Banaz'da haşhaş kapsülü alımları başladı
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Banaz'da haşhaş kapsülü alımları başladı

52 dakika önce

Banaz'da üreticilerinden haşhaş kapsülü alımları başladı.

Banaz'da haşhaş kapsülü alımları başladı, System.String[]

Banaz'da üreticilerinden haşhaş kapsülü alımları başladı.


Banaz Güllüçam Köyü yolu üzerinde bulunan ilçe stadında Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri tarafından kabul edilen kapsüller için kilogram başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Yaklaşık 10 gün devam edecek alım kampanyası kapsamında ilçeden yaklaşık 400 ton haşhaş kapsülü alınması hedefleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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