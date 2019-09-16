Banaz'da haşhaş kapsülü alımları başladı
52 dakika önce
Banaz'da üreticilerinden haşhaş kapsülü alımları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:46 Kaynak: AA
Banaz'da üreticilerinden haşhaş kapsülü alımları başladı.
Banaz Güllüçam Köyü yolu üzerinde bulunan ilçe stadında Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri tarafından kabul edilen kapsüller için kilogram başına 5 lira ödeme yapılıyor.
Yaklaşık 10 gün devam edecek alım kampanyası kapsamında ilçeden yaklaşık 400 ton haşhaş kapsülü alınması hedefleniyor.
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