Son Dakika Haberleri: Banaz'da İlk Kez 'Sarıkamış Destanı' Kahramanları Anıldı

Banaz'da İlk Kez 'Sarıkamış Destanı' Kahramanları Anıldı

1 saat önce

Uşak Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesince ilk kez gerçekleştirilen anma etkinliğine eksi 6 derece soğuğa rağmen binlerce vatandaş katıldı.

Banaz'da İlk Kez 'Sarıkamış Destanı' Kahramanları Anıldı, System.String[]
Uşak Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediyesince ilk kez gerçekleştirilen anma etkinliğine eksi 6 derece soğuğa rağmen binlerce vatandaş katıldı.

Kaymakamlık önünden başlayan anma etkinliğine Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Baysal, Banaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, idare amirleri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kaymakamlık önünden dua ve salavatlar ile başlayan yürüyüşe Şehit Abdullah Bıyık'ın mezarında duaların okunması ile devam edildi. Ardından Bağkonak Köyü yakınlarında bulunan Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesinde son verildi. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce anma etkinliğine katılanlara tarhana çorbası ve çay ikram edildi. Anma etkinliği Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Uşak, Banaz, Güncel
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