Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı

15.09.2022 16:07
Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı

Banaz'da İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Banaz'da İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca'nın Kültürpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende Şehit Vehbi Demir İlköğretim Okulu öğrencileri gösteri sundu, şiirler okundu.

Okul Müdürü Recai Akkuş'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından eğitime yeni başlayan öğrenciler ve protokol mensupları, okul bahçesine fidan dikti.

Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse ve Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can de katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ramazan Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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