Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Banaz Mahire Eynel İlkokulu Müdürü Refik Tuncay öğretmenler ve öğrenciler, İlköğretim Haftası nedeniyle Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'ı ziyaret etti.

Daha sonra Ramazan Koca, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, yeni eğitim ve öğretim döneminin öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Okullarda yüz yüze eğitimin aralıksız devam edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Çağlar, "Salgın döneminde sosyal mesafe, maske ve temizliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Programa, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Jandarma Komutanı Teğmen Zülfü Eren Can, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.