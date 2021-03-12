Banaz'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Belediye Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Banaz Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu, İstiklal Marşı oratoryosu seslendirildi.
Banaz Şehit Sadık Kozak Anadolu Lisesi Müdürü Akın Demirci günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.
Programa Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Arslan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
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