Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

11.03.2022 11:46
Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Milli şairin şiirlerinin okunduğu etkinlikte Banaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "İlelebet İstiklal" oratoryosunu sahneledi.

Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer de katıldı.

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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anılıyor Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında anılıyor 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı, Konya'da 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' sergi tırı, Konya'da

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, İmam Hatip, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika


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