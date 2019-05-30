Son Dakika Haberleri: Banaz'da itfaiyeciler ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi
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Banaz'da itfaiyeciler ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi

1 saat önce

Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Banaz'da itfaiyeciler ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi, System.String[]
Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.
Cumhuriyet Ortaokulu anaokulu öğrencilerine evde meydana gelebilecek yangınlarla ilgili bilgi veren itfaiye çalışanları, alınması geren tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı.
Çocuklara evde çakmak ve kibritle oynamamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler daha sonra okul bahçesinde öğrencilere yangın tüpünü tanıttı.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan itfaiyeciler çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53 Kaynak: AA
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