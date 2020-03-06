Banaz'da itfaiyeciler ilkokul öğrencilerine eğitim verdi - Son Dakika

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Banaz'da itfaiyeciler ilkokul öğrencilerine eğitim verdi
6 saat önce
Banaz'da Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencilerine evde meydana gelebilecek yangınlarla ilgili bilgi veren itfaiye çalışanları, alınması geren tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:52 Kaynak: AA
Banaz'da Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencilerine evde meydana gelebilecek yangınlarla ilgili bilgi veren itfaiye çalışanları, alınması geren tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı.
Çocuklara evde çakmak ve kibritle oynamamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler daha sonra okul bahçesinde öğrencilere yangın tüpünü anlattı. Yangınlara karşı alınacak önlemler, yangın tüpünün kullanımı ve itfaiye ekipmanları hakkında bilgi aktaran itfaiye ekibi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
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