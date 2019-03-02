Banaz'da İtfaiyeciler, Kreş Öğrencilerine Eğitim Verdi
1 saat önce
Banaz Belediyesi İtfaiyesi erleri kreş öğrencilerine eğitim verdi.
Banaz
Belediyesi İtfaiyesi erleri kreş öğrencilerine eğitim verdi.
İlçede hizmet veren özel bir kreşi ziyaret eden itfaiyeciler, kreş öğrencilerine itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Çocuklara evde çakmak ve kibritle oynamamaları konusunda uyarıda bulunarak yangın karşısında ne gibi önlemler alınması gerektiğini anlatan itfaiyeciler kreş bahçesinde mini bir tatbikat yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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