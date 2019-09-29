Son Dakika Haberleri: Banaz'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
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Banaz'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

7 dakika önce

Banaz'da dünden beri haber alınamayan 72 yaşındaki Ramazan Yalçın'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Banaz'da kaybolan yaşlı adam aranıyor, System.String[]

Banaz'da dünden beri haber alınamayan 72 yaşındaki Ramazan Yalçın'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Öksüz köyünde yaşayan Ramazan Yalçın, dün öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine gitti.

Köye kendi başına döneceğini söyleyerek yakınlarından ayrılan yaşlı adamdan bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri Yalçın'ı bulmak için ilçe merkezinde arama çalışması başlattı.

Ramazan Yalçın, Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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