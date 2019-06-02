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Banaz'da Kaymakam trafik denetimine katıldı

27 dakika önce

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleriyle yol denetimine katıldı.

Banaz'da Kaymakam trafik denetimine katıldı, System.String[]
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleriyle yol denetimine katıldı.
İzmir- Ankara karayolu ilçe girişinde trafik ekipleriyle yol denetimine katılan kaymakam Çağlar, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Bayram süresince ekiplerin 24 saat esasıyla denetim yapacağını belirten Çağlar, trafik yoğunluğunun Arefe günü artmasını beklediklerini söyledi.
Yolcu otobüsüne binerek yolcuların bayramını kutlayan kaymakam Çağlar, trafik denetimleriyle ilgili bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:04 Kaynak: AA
Ankara, Ramazan Bayramı, Oğuz Alp Çağlar, Banaz, Güncel
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