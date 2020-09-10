Banaz'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın da katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Çağlar amaçlarının ilçedeki vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda hemen hemen her gün emniyet güçlerimiz denetimleri sürdürüyor. Bizler de denetimlere katılmaya özen gösteriyoruz." dedi.