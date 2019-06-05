Son Dakika Haberleri: Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı
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Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı Köyünde yağmur duası yapıldı.

Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı Köyünde yağmur duası yapıldı.

Muratlı köyü camii bahçesinde verilen ikramların ardından imam Halil Öztürk eşliğinde tüm köylü yağmur yağması için dua etti.
Muratlı Muhtarı Önder Kıral yaptığı açıklamada bu yıl ilkbahar aylarının kurak geçtiğini, mahsuller için yağmur duasında bulunduklarını, bu günlerde mahsullerin yağmura çok ihtiyacının olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 Kaynak: AA
Halil Öztürk, Uşak, Muratlı, Banaz, Güncel
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