Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı
1 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Muratlı Köyünde yağmur duası yapıldı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 Kaynak: AA
'ın Banaz
ilçesine bağlı Muratlı
Köyünde yağmur duası yapıldı.
Muratlı köyü camii bahçesinde verilen ikramların ardından imam Halil Öztürk
eşliğinde tüm köylü yağmur yağması için dua etti.
Muratlı Muhtarı Önder Kıral yaptığı açıklamada bu yıl ilkbahar aylarının kurak geçtiğini, mahsuller için yağmur duasında bulunduklarını, bu günlerde mahsullerin yağmura çok ihtiyacının olduğunu söyledi.
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması
Yıldırım'dan İmamoğlu'na esprili gönderme: Dikkat etsin düşmesin
Elektrik abonesi sayısı 44 milyon aboneyi geçti