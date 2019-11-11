Son Dakika Haberleri: Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı
Son Dakika Güncel Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı

Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasan Köyü'nde köylüler yağmur duası yaptı.

Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasan Köyü'nde köylüler yağmur duası yaptı.

Köyü mezarlığında toplanan köylüler adına konuşan Muhtar Remzi Taşçı çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek, "Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha kuru. Bizim köyümüzdeki ve diğer köylerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de köylü olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.

Yağmur duasına Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar da katıldı.

Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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