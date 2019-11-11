Banaz'da köylüler yağmur duasına çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hasan Köyü'nde köylüler yağmur duası yaptı.

Köyü mezarlığında toplanan köylüler adına konuşan Muhtar Remzi Taşçı çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek, "Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha kuru. Bizim köyümüzdeki ve diğer köylerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de köylü olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.

Yağmur duasına Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Akpınar da katıldı.