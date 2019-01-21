Son Dakika Haberleri: Banaz'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Banaz'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

1 saat önce

Banaz'da kontrolden çıkarak karşı şeride gecen otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Banaz'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası, System.String[]
Banaz'da kontrolden çıkarak karşı şeride gecen otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Fatih Tekin'in (23) kullandığı 64 FC 508 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil yol kenarında park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kazada 3 otomobilde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA

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