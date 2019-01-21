Banaz'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası
1 saat önce
Banaz'da kontrolden çıkarak karşı şeride gecen otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Banaz
'da kontrolden çıkarak karşı şeride gecen otomobil park halindeki araçlara çarptı. Fatih Tekin
'in (23) kullandığı 64 FC 508 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Otomobil yol kenarında park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Kazada 3 otomobilde maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:13 Kaynak: AA
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