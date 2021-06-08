Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı - Son Dakika

Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı

Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ege Kadın Buluşması Platformu üyeleri, Banaz'daki sanayi sitesinde çalışan ve Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören çıraklara Nutuk kitabı ile Atatürk resimli tişört dağıttı.

Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ege Kadın Buluşması Platformu üyeleri, Banaz'daki sanayi sitesinde çalışan ve Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören çıraklara Nutuk kitabı ile Atatürk resimli tişört dağıttı. Dernek Başkanı Nihal Sallantı, yaptığı açıklamada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılması planlanan etkinliğin salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Derneğin okumak isteyen öğrencilere destek olmak amacıyla kurulduğunu, çok sayıda lise ve üniversite öğrencisine burs sağladıklarını aktaran Sallantı, etkinlikte çalışma hayatına erken atılan gençlerle sohbet etme fırsatı bulduklarını belirtti. Sallantı, Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk kitabını ve Atatürk resimli tişörtleri hediye ettiklerini ifade etti.

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