Banaz'da nakliyecilerden dijital takograf uygulamasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz'da nakliyecilerden dijital takograf uygulamasına tepki - Son Dakika

Banaz'da nakliyecilerden dijital takograf uygulamasına tepki

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasına tepki amacıyla eylem yaptı.

Banaz'da nakliyecilerden dijital takograf uygulamasına tepki, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasına tepki amacıyla eylem yaptı.


Banaz Sanayi Sitesi önünde toplanan bir grup kamyon ve tır sürücüsü, dijital takograf uygulamasına tepki gösterdi.

Lastik yakarak yoldan geçen kamyonları durduran ve eylemlerine destek isteyen nakliyeciler adına konuşan Banaz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kozak, uygulamanın nakliyecileri zorda bıraktığını savundu.

Nakliyecilerin pek çok sorunu olduğunu aktaran Kozak, "Çeşitli yaptırımların uygulanması için altyapının kamyoncuların uyabileceği şekle getirilmeli. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Eylemimizle kimseye zarar vermeden trafiği aksatmadan kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Gerekirse 24 saat burada bekleyeceğiz. Türkiye'de diğer illerde çalışan kamyoncu arkadaşlarımıza da sesleniyoruz hep beraber olmalıyız." dedi.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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