Son Dakika Haberleri: Banaz'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı
Son Dakika Güncel Banaz'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı

Banaz'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı

8 dakika önce

Ebru sanatçısı Orhan Erdoğan, Banaz ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere ebru sanatını anlattı.

Banaz'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı, System.String[]

Ebru sanatçısı Orhan Erdoğan, Banaz ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere ebru sanatını anlattı.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini, çocukların ebrunun büyüleyici atmosferini heyecanla izlediğini belirtti.

Almanya'da yaşadığını, yaz aylarını Banaz'da geçirdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu süreçte köyümüzde kadınlara, çocuklara ücretsiz kurs veriyorum. Amacım ebru sanatının tanıtılması." dedi.

Erdoğan, etkinlikte yapılan ebruları öğrencilere hediye etti.

Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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