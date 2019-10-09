Banaz'da öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı

Ebru sanatçısı Orhan Erdoğan, Banaz ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezindeki öğrencilere ebru sanatını anlattı.
Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini, çocukların ebrunun büyüleyici atmosferini heyecanla izlediğini belirtti.
Almanya'da yaşadığını, yaz aylarını Banaz'da geçirdiğini ifade eden Erdoğan, "Bu süreçte köyümüzde kadınlara, çocuklara ücretsiz kurs veriyorum. Amacım ebru sanatının tanıtılması." dedi.
Erdoğan, etkinlikte yapılan ebruları öğrencilere hediye etti.