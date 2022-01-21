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Banaz'da öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika

Banaz'da öğrencilerin karne heyecanı

21.01.2022 14:02
Banaz'da öğrencilerin karne heyecanı

Uşak'ın Banaz ilçesinde öğrenciler, yarıyıl karnelerine kavuştu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde öğrenciler, yarıyıl karnelerine kavuştu.

Halime ve Ali Kaya Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can ve Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.

Programda konuşan Kaymakam Musa Aydemir, "Öğrenciler, sizler Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geleceğin teminatısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı sizlere emanet etti. Tatilde de okulda da olsanız boş vaktinizde kitap okuyup çalışıp başarılı bireyler olmalısınız. Hepinize iyi tatiller diyorum. Ailelerinize çok selamlarımı iletin" dedi.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da öğrencilere hediye ettikleri kitapların yarı yıl tatilinde bitirilmesini beklediklerini, okulun yan tarafına bir kütüphane kurmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

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Zafer Arpacı, Musa Aydemir, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Banaz'da öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika


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