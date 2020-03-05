Banaz'da OSB çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Banaz'da OSB çalışması devam ediyor

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) için bakanlık onayının ardından kamulaştırma çalışmasına başlayacaklarını bildirdi.

Banaz'da OSB çalışması devam ediyor, System.String[]

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) için bakanlık onayının ardından kamulaştırma çalışmasına başlayacaklarını bildirdi.

BOSB Kuruluş Protokolü Toplantısı, Vali Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Onur Özaydın, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Sanayi ve Teknoloji Uşak İl Müdürü Hakan Topaç ve teknik ekibin katıldığı toplantıda Banaz OSB'nin müteşebbis heyeti ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi gündemi görüşüldü.

Vali Kocabıyık, toplantıda yaptığı konuşmada Banaz OSB'nin kuruluş sürecinin ivedilikle tamamlanması için tüm kurumların üzerlerine düşeni yerine getirdiğini söyledi.

İlin sanayi ve ticaret alanında her geçen gün geliştiğini, Banaz OSB'nin Uşak'ın dördüncü organize sanayi bölgesi olacağını hatırlatan Vali Funda Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki ay içinde bakanlık onaylarının tamamlanmasının ardından kamulaştırma çalışmaları başlayacak. Bu yılın sonuna kadar önemli mesafe kat etmiş olacağız. Yaklaşık 130 hektar alanda kurulacak Banaz OSB yeni iş alanları açacak, sadece ilçenin değil ilin ekonomisini güçlendirecek. Çalışmalarımız planlı olarak hedeflediğimiz şekilde devam ediyor."

Funda Kocabıyık, Banaz, Uşak, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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