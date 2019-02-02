Banaz'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Banaz'da seçim güvenliği ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Banaz
'da seçim güvenliği ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar
'ın başkanlığında yapılan toplantıda yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Mahalle ve köy muhtarları ile muhtar adaylarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, seçim sürecinde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi.
Mahalli İdareler genel seçiminin huzur içinde yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alınacağını aktaran Çağlar, seçim yasakları konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:54 Kaynak: AA
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