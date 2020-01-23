Banaz'da servis araçları denetlendi - Son Dakika
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Banaz'da servis araçları denetlendi

6 saat önce

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Banaz'da servis araçları denetlendi, System.String[]

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçların kış lastiklerinin de kontrol edildiği denetlemede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için sürücülere tebligat yapıldı.

Emniyet yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Banaz, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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