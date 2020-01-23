Banaz'da servis araçları denetlendi - Son Dakika

Banaz'da servis araçları denetlendi
6 saat önce
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Araçların kış lastiklerinin de kontrol edildiği denetlemede tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için sürücülere tebligat yapıldı.
Emniyet yetkilileri denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
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