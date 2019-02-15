Banaz'da Silahlı Çatışma: 1 Polis Şehit Düştü, 1 Kişi Öldü (1)
1 saat önce
-Olay yerinden genel detaylar Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı çatışmada 1 polis şehit düştü, 1 kişi öldü.
-Olay yerinden genel detaylar Uşak
'ın Banaz
ilçesinde silahlı çatışmada 1 polis şehit düştü, 1 kişi öldü
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:19 Kaynak: AA
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