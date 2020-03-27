Banaz'da sokağa çıkamayanların yemekleri kaymakamlıktan - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların iki öğününü kaymakamlık karşılıyor.

Banaz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip konoravirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek verildiği açıklandı.

Açıklamada, "Oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kapsamında ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen ancak yanında hizmetini görecek evladı, yakını, akrabası olmayan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere, iki öğün yemek, ekiplerimizce kapılarına teslim edilmektedir. Bir hayırseverimizin desteği ve merkez mahalle muhtarlarımızın yardımıyla yürütülen faaliyetimiz ile hiçkimseyi mağdur etmeden, kovid-19 ile mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.