Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.

Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.


PTT şubesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, EİKP Destek Programı kapsamında 422 vatandaşa 1000 lira ödemelerini, 325 vatandaşa da yaşlı ve engelli maaşı ödemelerini evlerine ulaştırdı.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmalarını isteyerek, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracaklarını bildirdi.

Banaz, Uşak, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:50 Kaynak: AA

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