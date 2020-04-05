Son Dakika › Güncel › Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika
Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı
6 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.
PTT şubesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, EİKP Destek Programı kapsamında 422 vatandaşa 1000 lira ödemelerini, 325 vatandaşa da yaşlı ve engelli maaşı ödemelerini evlerine ulaştırdı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmalarını isteyerek, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:50 Kaynak: AA
Son Dakika Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı, kasaplar talebe yetişemiyor Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti (ÖZEL) Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla tartıştı