Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde operasyon düzenledi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.A ve F.A gözaltına alındı.

Operasyonda 1 dedektör, 51 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 objenin yanı sıra 1 tabaca, 4 kuru sıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından Banaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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