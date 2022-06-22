Kadınların bir araya geldiklerinde başarabileceklerinin örneği olan kooperatifi açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ergün, kooperatifte başta coğrafi işaret almış tarhana olmak üzere sağlıklı ve kaliteli ürünlerin üretim ve satışının yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Zafer Arpacı, Turan Ergün, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika

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