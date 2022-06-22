Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika
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Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı

22.06.2022 16:01
Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı

Banaz ilçesinde kurulan Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Banaz ilçesinde kurulan Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Kooperatifin açılış kurdelesini Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı kesti.

Kadınların bir araya geldiklerinde başarabileceklerinin örneği olan kooperatifi açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ergün, kooperatifte başta coğrafi işaret almış tarhana olmak üzere sağlıklı ve kaliteli ürünlerin üretim ve satışının yapılacağını söyledi.

Ergün, kooperatifin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

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Kaynak: AA

Zafer Arpacı, Turan Ergün, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banaz'da Tarımsal Kadın Kooperatifi açıldı - Son Dakika
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