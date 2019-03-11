Banaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Fevzi Çakmak Caddesi ile Şakir Cenalp Sokağın kesiştiği noktada Burak Anıl Fevzi'nin idaresindeki 48 UF 489 plakalı otomobil, Ramazan Gökçay'ın (26) kullandığı 64 FR 152 plakalı motorsiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Gökçay yaralandı.
Gökçay, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:19 Kaynak: AA
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