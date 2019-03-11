Son Dakika Haberleri: Banaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Banaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Banaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Fevzi Çakmak Caddesi ile Şakir Cenalp Sokağın kesiştiği noktada Burak Anıl Fevzi'nin idaresindeki 48 UF 489 plakalı otomobil, Ramazan Gökçay'ın (26) kullandığı 64 FR 152 plakalı motorsiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gökçay yaralandı.

Gökçay, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:19 Kaynak: AA

Uşak, Banaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı

Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Banaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]