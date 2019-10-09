Son Dakika Haberleri: Banaz'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Banaz'da trafik kazası: 1 yaralı

Banaz'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Banaz'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezai Aksu (27) yönetimindeki 73 AAC 629 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolunda park halinde bulunan 03 AAH 149 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Aksu, Banaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ankara, Banaz, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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