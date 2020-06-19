Banaz'da trafik kazası : 5 yaralı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

31 Ağustos Mahallesi Sakarya Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AET 090 plakalı tıra, 35 EG 411 plakalı araç sürücüsü Mehmet Pak, arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra Pak, Senanur Pak, Hatice Kübra Pak ve Zehra Pak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.