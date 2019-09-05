Son Dakika Haberleri: Banaz'da velilere bilgilendirme semineri düzenlendi
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Banaz'da velilere bilgilendirme semineri düzenlendi

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrenci velilerine yönelik, öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Banaz'da velilere bilgilendirme semineri düzenlendi, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrenci velilerine yönelik, öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Banaz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, öğrenci velilerine Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Aslı Gündoğan tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gündoğan, öğrencilerin gelişim ve özellikleri, velilerin okul sürecinde üzerine düşen görevlerle ilgili sunum yaptı.

Uyum sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ile nasıl başa çıkılabileceğini anlatan Gündoğdu, seminerin ardından velilerin sorularını yanıtladı.

Halk Eğitimi Merkezi, Gündoğan, Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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