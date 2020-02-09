Banaz'da yiyecek bulamayan yaban domuzları ilçe merkezinde görüldü - Son Dakika

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Banaz'da yiyecek bulamayan yaban domuzları ilçe merkezinde görüldü
6 saat önce
Banaz'da yüksek ve dağlık bölgelerde kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan yaban domuzları ilçeye indi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:28 Kaynak: AA
Banaz'da yüksek ve dağlık bölgelerde kar yağışı sebebiyle yiyecek bulamayan yaban domuzları ilçeye indi.
Soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları ilçeye bağlı Dilek Mahallesinde görüldü. Yaban domuzları İzmir- Ankara kara yolu kenarında yiyecek aradı.
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