Banaz'daki cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz'daki cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi - Son Dakika

Banaz'daki cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi

7 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

Banaz'daki cadde ve sokaklar köpüklü suyla dezenfekte edildi, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

Banaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan caddeler ve sokakları su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte edildi. Diğer taraftan temizlik işlerinde çalışan personel de ilçedeki tüm iş yerlerine girerek dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında belediyelerinin toplum sağlığı için gerekli tedbirleri aldığını, bu konuda vatandaşların da gerekli önlemleri almaları için uyarıldığı söyledi.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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