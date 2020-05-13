Banaz İlçe Emniyet Müdürü Çorlu, göreve başladı - Son Dakika

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Memet Kürşad Çorlu çalışmalara başladı.



Koray Türkyılmaz'ın tayini sebebiyle boşalan ilçedeki emniyet müdürlüğü görevine Memet Kürşad Çorlu atandı. İlçeye gelen Çorlu, görevine başladı.

Çorlu yaptığı açıklamada, polis-vatandaş arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi:

"İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mesut Gezer'in ilimizde görev başlamasından itibaren hem yapısal olarak hem de polis-halk ilişkilerinde ortaya koyduğu vizyonel bakış perspektifine uygun olarak, halkımızın sağlık, huzur ve refahı için tüm gayretimizle ilçemizde bir farklılık yaratmak ve teslim aldığımız görev bayrağını görev yaptığımız son dakikaya kadar bir ileriye taşımak asıl hedef ve şiarımız olacaktır."