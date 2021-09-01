Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika

Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Banaz Belediyesi Kültür Park alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çok sayıda vatandaşın katılımıyla sanatçı Koray Avcı konser verdi.
Mehteran ekibi çeşitli marşlarla ilçe merkezinde mahalleleri dolaştı.
Kutlamalara Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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