Banaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Banaz Kültürpark'taki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehteran gösterisinin ardından Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı yaptığı konuşmada ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun büyük coşku ile kutlandığı belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Banaz'ın kurtuluş mücadelesinde önemli görev üstlendiğini belirten Arpacı, 97 yıl sonra tüm ilçe sakinlerinin aynı ruha sahip olduklarının altını çizdi.

Konuşmalardan sonra havai fişek gösterisi yapıldı, Mustafa Ceceli konseri düzenlendi.

Kutlamalara AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Banaz Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar, Banaz Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.