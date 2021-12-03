Banaz Kaymakamı Aydemir, göreve başladı - Son Dakika

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'ın Gaziantep'in Nizip ilçesi kaymakamlığına atanması sonrası Banaz'da görevlendirilen Kaymakam Musa Aydemir, görevine başladı.

Kaymakam Aydemir, AA muhabirine Banaz'ın gelişmesine katkı sağlamak için herkese görev düştüğünü, vatandaşların her türlü sorunla ilgili kendisine ulaşabileceğini belirtti.

İlçenin sorunlarına tüm kurumlarla uyum içinde çalışarak çözüm arayacağını ifade eden Aydemir, ilçede iki gündür görev yaptığını, insanları çok sıcak kanlı bulduğunu da ifade etti.