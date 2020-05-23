Banaz Kaymakamı Çağlar, kısıtlamada açık olan esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan esnafı ziyaret etti.

Çağlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bugün başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının gidişatını takip amacıyla ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Çağlar, açık olan işletmeleri ziyaret ettiklerini ve sosyal mesafe ikazlarını yinelediklerini söyledi.

Çağlar, şunları kaydetti:

"Banaz ilçe merkezinde, izin verilen işletmeler açık olmasına rağmen, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğunu memnuniyet gördük. Hassasiyet göstererek evde kalan ve görevli arkadaşlarımıza yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yasağa uymayanlar için cezai işlem uygulanacak. Önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle yan yana olabilmek dileğiyle, tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."