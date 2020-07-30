Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ilçede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Ahat köyünde hasat yapılan arazileri gezen Çağlar, biçerdöverlerle yapılan çalışmaları takip etti.

Çiftçinin ürününü, emeği zayi olmadan ambara kaldırma çabasında olduklarını belirten Çağlar, "Bu kapsamda makina bakımlarını yapan işinin ustası biçerdöver ustalarımıza da teşekkür ederim." dedi.

Çağlar, Banazköy-Baltalı yol güzergahında da inceleme yaparak, bu yıl Banaz ilçesinde 2 milyon 500 bin lira tutarında yol işleri gerçekleştireceklerini ifade etti.