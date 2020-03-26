Banaz Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bazı mahallelerin karantinaya alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yerel basın organları tarafından yapılan Banaz ilçesindeki bazı mahallelerin karantinaya alındığı iddialarına ilişkin Banaz Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan açıklamada, "Bazı yerel basın organlarında çıkan, "Banaz'da bazı mahalleler karantinaya alındı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda, Covid-19 şüphesi ile evde izolasyona tabii tutulan hanelerde ve komşu mahallerde, sağlık birimlerimiz ve kolluk görevlilerimizce, ülke çapında yapılan "evde kal" uyarısı yapılmıştır. Banaz ilçemizde bir karantina uygulaması ve buna ihtiyaç yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerinde bulunuldu. - UŞAK