Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü - Son Dakika

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Banaz Köyü Muhtarı Engin Oktay, kansere yenik düştü
6 saat önce
Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.
Kanser tedavisi gören Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Banaz köyünün muhtarı Engin Oktay, vefat etti.
Engin Oktay'ın cenazesi, köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki dönemdir köy muhtarlığı görevini sürdüren Oktay'ın 12 yıldır kanser tedavisi gördüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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