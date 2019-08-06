Son Dakika Haberleri: Banaz Müftüsü Mutlu göreve başladı
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Banaz Müftüsü Mutlu göreve başladı

21 dakika önce

Banaz Müftüsü olarak görevlendirilen İsmail Mutlu göreve başladı.

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Banaz Müftüsü olarak görevlendirilen İsmail Mutlu göreve başladı.
Daha önce Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde görev yapan Mutlu, yaptığı açıklamada ilçede müftülük hizmetlerindeki eksikleri ve acilen yapılması gerekenleri tespit etmeye çalıştığını belirtti.
İlçedeki din hizmetlerinde gereken her şeyin yapılacağını ifade ede Mutlu, vatandaşların taleplerine hızlı çözüm bulmayı amaçladığını ifade etti.
İsmail Mutlu, Aslanapa, Kütahya, Banaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:43 Kaynak: AA
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