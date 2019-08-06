Banaz Müftüsü Mutlu göreve başladı
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Banaz Müftüsü olarak görevlendirilen İsmail Mutlu göreve başladı.
Banaz Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:43 Kaynak: AA
Müftüsü olarak görevlendirilen İsmail Mutlu
göreve başladı.
Daha önce Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde görev yapan Mutlu, yaptığı açıklamada ilçede müftülük hizmetlerindeki eksikleri ve acilen yapılması gerekenleri tespit etmeye çalıştığını belirtti.
İlçedeki din hizmetlerinde gereken her şeyin yapılacağını ifade ede Mutlu, vatandaşların taleplerine hızlı çözüm bulmayı amaçladığını ifade etti.
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