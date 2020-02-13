Banaz OSB'ye bakanlık onayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Banaz OSB'ye bakanlık onayı - Son Dakika

Banaz OSB'ye bakanlık onayı

6 saat önce

Banaz Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayının alındığı belirtildi.

Banaz OSB'ye bakanlık onayı, System.String[]

Banaz Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayının alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Zafer Arpacı, gazetecilere yaptığı açıklamada OSB ile ilgili resmi işlemlerin başladığını, yatırımlar için sanayici ve işadamlarının müracaatlarını beklediklerini ifade etti.

Belediye olarak da iştirakleriyle girişimci olmayı amaçladıklarını aktaran Arpacı, "Hatta gerekirse birkaç hisse ile katılarak işin daha hızlı yürümesini sağlayacağız. İşletmeci kuruluşları da bir an önce bekliyoruz." dedi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil de Organize Tarım ve Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmasının Banaz'ın koşullarına daha uygun olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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