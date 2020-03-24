Banaz Sanayi Sitesi koronavirüs nedeniyle bir haftalığına kapatıldı - Son Dakika

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Banaz Sanayi Sitesi koronavirüs nedeniyle bir haftalığına kapatıldı
6 saat önce
Banaz Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükaltay, sanayi sitesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftalığına kapattıklarını açıkladı.
Banaz Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükaltay, sanayi sitesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftalığına kapattıklarını açıkladı.
Büyükaltay, yaptığı açıklamada, sanayi sitesinin bulunduğu konumdan dolayı dışarıdan bir çok müşterisinin olduğunu aktardı.
Koronavirüs nedeniyle bir takım önlemler aldıklarına işaret eden Büyükaltay, "Ülkemizde de etkisini gösteren virüs nedeniyle yönetim kurulumuz ile toplanıp, Banaz Kaymakamlığı ve Banaz Belediye Başkanlığı'ndan da iznini alarak sanayi sitemizi bir haftalığına tedbir amaçlı kapattık, giriş çıkışı yasakladık." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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