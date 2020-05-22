Banaz, sokağa çıkma kısıtlamasına hazır - Son Dakika

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır olduklarını bildirdi.

İlçedeki Vefa Destek Grubu üyeleriyle Kültürpark alanında bir araya gelen Çağlar, salgın sürecinde vatandaşların talepleri için çalışan grup üyelerine, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına hazır olduklarını belirten Çağlar, "Siz kıymetli Banazlı hemşehrilerimizin de kısıtlama kurallarına uyarak, görevlilerimize destek olmanızı bekliyoruz ve birlikte bu süreci sorunsuz geçireceğimize inanıyoruz. Herkesin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum." dedi.