Banaz Ziraat Odası 16 bin lavanta fidanı dikti - Son Dakika

Banaz Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 16 bin 400 metrekare araziye 16 bin lavanta fidanı dikildi.

Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede lavanta tarımını yaygınlaştırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ziraat odası olarak 16 bin 400 metre kare araziye 16 bin lavanta fidanı diktiklerini aktaran Erdem, "Kaymakamımız Oğuz Alp Çağlar öncülüğünde lavanta tarımının arttırılması için çabalıyoruz. Büyükoturak Köyü Tekke Altı Mevkisindeki araziye lavanta dikimi yaptık. Yaptığımız çalışma ile ilçemize örnek olacağımızın bilincindeyiz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun. Arazisine lavanta dikmek isteyen üreticilerimize her türlü desteği vereceğiz." dedi.