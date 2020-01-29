Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem: "Çiftçilerimiz yeni ürünlere yönelmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem: 'Çiftçilerimiz yeni ürünlere yönelmeli' - Son Dakika Ekonomi

Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem: "Çiftçilerimiz yeni ürünlere yönelmeli"

6 saat önce

Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, çiftçilerin daha fazla ürün getiren, yeni ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem:

Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, çiftçilerin daha fazla ürün getiren, yeni ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Etem Erdem, oda binasında düzenlediği toplantıda, 2019'u değerlendirdi.

Geçen yıl yağışların azlığı nedeniyle hasat döneminin kötü geçtiğini aktaran Erdem, üreticilerin hak ettiği kazancı sağlayamadığını belirtti.

Yağış azlığı nedeniyle tahıl üretiminde dane ve saman kalitesinin düşük olduğunu ifade eden Etem Erdem, özellikle buğdaydaki verim düşüklüğünün geçmiş yıllara nazaran daha da belirginleştiğini kaydetti.

Bu yıl da kurak bir dönem geçirdiklerini belirten Erdem, "Maalesef önümüzdeki hasat döneminin de verimsiz geçeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl verim düşüklüğünün diğer önemli bir sebebi ise Yazıtepe köyü ve çevre köylerde tespit edilen Ekin Banbul böceğinin meydana getirdiği hastalıktır. Bu zararlı ile etkin mücadele edilmeli." dedi.

Üreticileri de uyaran Erdem, "Çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesi için yeni ürünlere yönelmesi gerekli. Özellikle ilçemizde, lavanta, kekik gibi tıbbi aromatik ve turizm getirisi olacağını düşündüğümüz yeni ürünlerin tarımını yaygınlaştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıya Banaz Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, Banaz Ziraat Bankası Müdürü İdris Akgün, oda meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Banaz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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