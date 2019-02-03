Banaz Ziraat Odası Kongresi Yapıldı

Banaz
Ziraat Odası Kongresi'nde Etem Erdem üçüncü kez başkan seçildi.
Banaz Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan oto başkanı Etem Erdem, hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.
İki dönemdir odada başkanlık yaptığını belirten Erdem, üreticilere en uygun şekilde yem, gübre, tohum ve zirai ilaç temin etmek için çalıştıklarını belirtti.
Tek adayın olduğu kongrede Erdem yeniden başkanlığa seçildi.
Yeni yönetim kurulu üyeleri ise Tufan Kıral, Osman Örkmez, Zarif Tuncay, Kader Metin, İsrafil Tekin ve Mümtaz Güler oldu.