Banaz Ziraat Odası Seçimine Doğru
24 dakika önce
Banaz Ziraat Odasında yapılacak seçim öncesi delegeler belirlendi.
Banaz Ziraat Odasında yapılacak seçim öncesi delegeler belirlendi.
Odada şubat ayında yapılacak kongre öncesi ilçeye bağlı köy ve mahallelerde delege seçimine gidildi.
Oylamanın ardından oda seçiminde oy kullanacak 55 delegenin ismi belli oldu.
Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, yeni seçilen delegeleri kutladı.
Çiftçilerin sorunlarına çözüm aradıklarını belirten Erdem, ilçe tarımının gelişmesi için çalıştıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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