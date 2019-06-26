Son Dakika Haberleri: Banazı Musiki Derneği Kiraz Festivaline renk katacak
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Banazı Musiki Derneği Kiraz Festivaline renk katacak

1 saat önce

Banazi Kültür ve Musiki Derneği tarafından 25. Kültür, Kiraz ve Spor Şenliği'nde konser verilecek.

Banazı Musiki Derneği Kiraz Festivaline renk katacak, System.String[]
Banazi Kültür ve Musiki Derneği tarafından 25. Kültür, Kiraz ve Spor Şenliği'nde konser verilecek.

Banazı Kültür ve Musiki Derneği Koro şefi Selahattin Yalçınkaya 28 Haziran'da saat 20.00'da Çırmıktı meydanında konser vereceklerini ifade ederek, "Müziğin, musikinin insanlar arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirici bir misyonu vardır. Bizler de 28 Haziran akşamında hemşehrilerimize güzel bir akşam yaşatacağız. Bütün Malatyalıları festivale ve konsere davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
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