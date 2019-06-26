Banazı Musiki Derneği Kiraz Festivaline renk katacak
1 saat önce
Banazi Kültür ve Musiki Derneği tarafından 25. Kültür, Kiraz ve Spor Şenliği'nde konser verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: İHA
Banazi Kültür ve Musiki Derneği
tarafından 25. Kültür, Kiraz
ve Spor Şenliği'nde konser verilecek.
Banazı Kültür ve Musiki Derneği Koro şefi Selahattin Yalçınkaya 28 Haziran'da saat 20.00'da Çırmıktı meydanında konser vereceklerini ifade ederek, "Müziğin, musikinin insanlar arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirici bir misyonu vardır. Bizler de 28 Haziran akşamında hemşehrilerimize güzel bir akşam yaşatacağız. Bütün Malatyalıları festivale ve konsere davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
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